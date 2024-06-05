شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج.. عدد المستفيدين من الخدمات الصحية يتخطى 44 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن أكثر من 44,220 حاجًا استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية خلال المدة من 1445/11/1هـ إلى 1445/11/26هـ، وذلك استمرارًا لجهودها في تقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ. أبرز الخدمات الصحية وأشارت إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل، كما تم إجراء (7) عمليات قلب مفتوح، و(112) قسطرة قلبية، و177 عملية غسيل كلوي.

وأكدت الصحة التزامها بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وفق رؤية المملكة 2030.

