شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز فرص التعاون الاستثماري مع هندوراس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالرياض اليوم، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة بجمهورية هندوراس خوسية مانويل زيلايا، ووزير الاستثمار بجمهورية هندوراس ميغيل مدينا.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز فرص التعاون الاستثماري بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي.