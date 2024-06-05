رصد إلكتروني لأمراض الماشية

مع اقتراب عيد الأضحى، استبعدت خطط وزارة البيئة والمياه والزراعة للإشراف على الأسواق، الأنعام المريضة مع تشديد الرقابة على أسواق النفع العام، بالإضافة إلى وجود مختصين وأطباء بيطريين تشرف على المسالخ لرفع تقارير عن الحالة الوبائية والإعدامات بالمسالخ وأسبابها، ومراقبة الوضع الوبائي للأمراض بالمملكة خاصة بمنطقتي مكة والمدينة.

كما تشتمل الخطط على الزيارات الميدانية بغرض المتابعة وجمع البيانات ومكافحة الأمراض والتي يتم رصدها بشكلٍ إلكتروني عبر تطبيق «ميداني»، لتحسين وأتمتة إجراءات سير العمل.

تدخل سريع

تواجد مركز وقاء «جزلة» بسوق الأنعام في المدينة المنورة للعام الثاني على التوالي لتقديم خدماته للمستفيدين خلال موسم الحج للحد من انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتدخل السريع للسيطرة على الأمراض قبل انتشارها والتأكد من تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في مكان الذبح «المسلخ» والتوعية والتثقيف للعمالة والجزارين والتنسيق مع الجهات المختصة للإفادة عن الأضاحي والكشف على المواشي والتأكد من سلامتها قبل وبعد الذبح وإجراءات الفحوصات اللازمة والتشخيص المخبري لحالات الاشتباه بمختبرات المركز واستلام التقارير من الجهات المساندة في موسم الحج وإعداد تقارير موحدة.

التخلص من اللحوم

أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام تتضمن فحص الذبائح والتأكد من سلامة اللحوم، ومتابعة الحظائر، ورصد المخالفات، والحرص على التخلص من اللحوم بالأساليب البيئية السليمة، إلى جانب تواجد الفرق الإرشادية، ومسؤولي تنظيم دخول وخروج البائعين والمستفيدين.

وأشار الفرع إلى اعتماد محاضر الضبط وفقًا للأنظمة واللوائح، مع تحديد الموقع الجغرافي آليا، وإضافة الصور والفيديوهات، والتوقيع الإلكتروني.

إجراءات رقابية

- تشديد الرقابة على أسواق النفع العام

- أطباء بيطريون للإشراف على المسالخ

- رفع تقارير عن الحالة الوبائية والاعدامات

- مراقبة الوضع الوبائي للأمراض بالمملكة

- زيارات ميدانية وجمع للبيانات

- رصد إلكتروني لتحسين وأتمتة إجراءات العمل

- تدخل سريع للسيطرة على الأمراض قبل انتشارها

- تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في مكان الذبح