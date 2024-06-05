شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ترحب بمصادقة برلمان سلوفينيا على قرار الاعتراف بـ فلسطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بمصادقة برلمان سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين.

وتثمن المملكة قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الوزارة أن هذا الاعتراف يجدد الدعوة لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوض الدول دائمة العضوبة في مجلس الأمن.