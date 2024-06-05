"تحبان رونالدو والقهوة السعودية".. بالفيديو.. قصة أم برازيلية وابنتها تعيشان في ‎الرياض وتدرسان اللغة العربية

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة العربية السعودية، تقريرا عن أم برازيلية وابنتها تعيشان في الرياض وتدرسان اللغة العربية بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وقالت الأم البرازيلية في حديثها: "اللغة العربية ليست سهلة لكني أحبها كثيرا، وأحب الرياض كثيرا، والناس هنا لطيفون".

فيما قالت ابنتها: "درست اللغة العربية قبل سنة، والآن أنا في المملكة لمواصلة الدراسة منذ 5 شهور ، والدراسة هنا ممتعة والمعلمات ممتازات".

وأضافت: "الثقافة في السعودية مختلفة كثيرا عن ثقافتي في البرازيل، ولكن أحبها وتعلمت الكثير من الأشياء، الناس هنا كلهم لطيفون".

وأكملت: "تعلمت العادات السعودية وأكلت الكبسة وأحب القهوة السعودية"، مشيرة إلى أنها تشجع نادي النصر لأنها تحب رونالدو".