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"تحبان رونالدو والقهوة السعودية".. بالفيديو.. قصة أم برازيلية وابنتها تعيشان في ‎الرياض وتدرسان اللغة العربية

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صحيفة الخليج 365: عرضت قناة العربية ، تقريرا عن أم برازيلية وابنتها تعيشان في الرياض وتدرسان اللغة العربية بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وقالت الأم البرازيلية في حديثها: "اللغة العربية ليست سهلة لكني أحبها كثيرا، وأحب الرياض كثيرا، والناس هنا لطيفون".

فيما قالت ابنتها: "درست اللغة العربية قبل سنة، والآن أنا في المملكة لمواصلة الدراسة منذ 5 شهور ، والدراسة هنا ممتعة والمعلمات ممتازات".

وأضافت: "الثقافة في السعودية مختلفة كثيرا عن ثقافتي في البرازيل، ولكن أحبها وتعلمت الكثير من الأشياء، الناس هنا كلهم لطيفون".

وأكملت: "تعلمت العادات السعودية وأكلت الكبسة وأحب القهوة السعودية"، مشيرة إلى أنها تشجع نادي النصر لأنها تحب رونالدو".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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