مبادرة السعودية الخضراء تُطلق شخصية "نمّور"

أطلقت مبادرة السعودية الخضراء اليوم، شخصية "نمّور"، النمر العربي الصغير الذي يحمل صفات الشجاعة وروح المغامرة.

وتعكس هذه الشخصية جمال وتنوع البيئات الطبيعية التي تحتضنها المملكة، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مبادرة السعودية الخضراء لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع شباب وأطفال المملكة على الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وتمثّل شخصية "نمّور" أداة تعليمية تفاعلية مصممة بهدف تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع - لا سيما الأطفال - في جهود حماية البيئة، بما يسهم في تنشئة جيل واعٍ يمتلك فهماً أوسع ومعرفة أعمق بالقضايا البيئية ويسهم في تعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الغني في المملكة.

كما تؤدي شخصية "نمّور" دوراً مهماً في تزويد الأسر والمعلمين بموارد تفاعلية لتعليم الأطفال كيفية تبنّي ممارسات مستدامة تضمن الحفاظ على البيئات والموارد الطبيعية الثمينة في المملكة.

وبالتعاون مع وزارة التعليم، توظّف مبادرة السعودية الخضراء مختلف قنوات التواصل بهدف تعزيز حضور شخصية "نمّور" في البيئات التعليمية وعبرالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل إحداث تأثير واسع النطاق في المجتمع، في خطوة تعكس أهمية العمل المشترك وتوحيد جهود مختلف الجهات والأفراد للحفاظ على البيئة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من النجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، حيث شهدت المملكة ولادة سبعة من صغار النمر العربي في إطار برنامج إكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في محافظة الطائف، والذي نجح بشكل كبير منذ انطلاقه في مضاعفة أعداد النمور العربية في المحميات الطبيعية.

يذكر أن مبادرة السعودية الخضراء شهدت منذ إطلاقها إعادة توطين أكثر من 1,660 حيواناً مهدداً بالانقراض مثل: المها العربي، وغزال الرمل، والوعل، في المحميات الطبيعية المتنامية بالمملكة.