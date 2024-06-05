وصول الفوج الأول من حجاج مصر إلى مكة



استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت" ممثلة بذراعها "رحلات ومنافع" أمس، الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية القادمين لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج. ونظمت الشركة حفل استقبال، جرى خلاله تقديم سقيا ماء زمزم والهدايا والورود والقهوة السعودية والعبارات الترحيبية، حيث بلغ عدد الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية قرابة 1000 حاج من أصل 55 ألف حاج سيؤدون الفريضة لهذا العام. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رحلات ومنافع أحمد تمار أن الشركة تسعي بجميع إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق توجيهات المملكة للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

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