شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب مع تقاطع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم عن البدء بأعمال الصيانة وإغلاق طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب مع تقاطع الخليفة عمر بن الخطاب، وتحول الطريق الى داخل حي الندى وربطه بطريق الظهران الجبيل السريع.

وأوضحت الأمانة أن أعمال التطوير تهدف الى الإسهام في تعزيز شبكة الطرق، ورفع كفاءتها وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وربط الأحياء، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، وذلك لتحقيق الأهداف والاستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، وإطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأكدت الأمانة حرصها بتقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وصولا لتحقيق رضا المستفيدين، داعية سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الارشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالطريق البديل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، داعية إلى الاتصال على مركز البلاغات 940، في حال وجود أيّ ملاحظات.