شاهد.. طلاب يفاجئون معلمهم ويحتفلون به قبل تركه العمل بالمدرسة

صحيفة الخليج 365: فاجأ طلاب معلمهم باحتفال كبير لتوديعه قبل تركه العمل ومغادرته المدرسة.

وأظهر الفيديو، الطلاب ينظمون استقبالا حافلا بالمعلم أثناء دخوله الفصل، وقاموا برش أوراق الزينة حوله، فيما تفاعل معهم المعلم وشكرهم.

وأبان الفيديو، إحضار الطلاب كيكة كبيرة عليها صورة المعلم ومرفقة بعبارة "كنت بالنسبة لنا أخ، وليس معلم".

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: " يازين معلمينا ومعلماتنا اللي يعاملون طلابهم بالحسنى اللي وصل لمرحلة طلابه يحبونه لدرجة أنهم يحتفلون به.