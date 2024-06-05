شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث قضايا إقليمية ودولية مع وفد برلماني فرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وفدًا برلمانيًا فرنسيًا من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.

حضر اللقاء، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.