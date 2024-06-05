شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك خالد يدشن وجهته الجديدة إلى العاصمة البولندية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مطار الملك خالد الدولي، الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، عن تدشينه وجهته الأحدث إلى العاصمة البولندية وارسو بالتعاون مع الخطوط الجوية البولندية (LOT Polish Airlines).
وأفادت "مطارات الرياض" أن هذا التدشين يأتي في إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الشركة بهدف تعزيز مساراتها الجوية من العاصمة الرياض وإليها.
وذلك بالاتساق مع مجمل التطلعات الوطنية المستقبلية للعاصمة الرياض بوصفها الوجهة الأبرز لأهم الأحداث الرياضية والثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة، وبما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكدت أن هذا التطور على مستوى الخدمة التشغيلية التي تقدمها الشركة يأتي في سياق حرصها على توفير أوسع نطاق ممكن من خيارات النقل الجوي المتاحة بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين الناقلة في هذا المجال.
من جهته بين الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان, أن دخول الناقل الوطني البولندي بمسار مباشر من وارسو إلى الرياض، سيعزز السياحة الوافدة بين البلدين، ويوفر للمسافرين من بولندا ودول الشمال الأوروبي ربطاً أسهل عبر وارسو إلى الرياض.
فيما قال الرئيس التنفيذي لخطوط لوت الجوية البولندية ورئيس مجلس إدارتها ميشال فيجول: "إن هذا التدشين يمثل إحدى الإضافات النوعية لشركته كونه يربط العاصمة البولندية وارسو بالرياض، العاصمة الأبرز إقليمياً في الوقت الراهن على مختلف المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية.
وكشفت مطارات الرياض أنه وفقاً للاتفاق المبرم مع الخطوط الجوية البولندية (LOT Polish Airlines) سيسيّر الناقل الجوي ثلاث رحلات أسبوعية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH) إلى مطار وارسو شوبان (WAW) والعكس، وذلك اعتباراً من 4 يونيو الجاري، حيث ستستخدم الشركة الناقلة لهذا الغرض ناقلات من طراز بوينغ 737 MAX 8.
وأفادت "مطارات الرياض" أن هذا التدشين يأتي في إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الشركة بهدف تعزيز مساراتها الجوية من العاصمة الرياض وإليها.
وذلك بالاتساق مع مجمل التطلعات الوطنية المستقبلية للعاصمة الرياض بوصفها الوجهة الأبرز لأهم الأحداث الرياضية والثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة، وبما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكدت أن هذا التطور على مستوى الخدمة التشغيلية التي تقدمها الشركة يأتي في سياق حرصها على توفير أوسع نطاق ممكن من خيارات النقل الجوي المتاحة بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين الناقلة في هذا المجال.
فرص واعدةوأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، أهمية هذا التدشين بالنظر للأهمية الإستراتيجية لكلتا العاصمتين الرياض ووارسو، فضلاً عما سوف يثمر عنه هذا التدشين من فرص مستقبلية واعدة في شتى المجالات الاقتصادية والسياحية والتجارية التي ستشمل آثارها كلا البلدين.
من جهته بين الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان, أن دخول الناقل الوطني البولندي بمسار مباشر من وارسو إلى الرياض، سيعزز السياحة الوافدة بين البلدين، ويوفر للمسافرين من بولندا ودول الشمال الأوروبي ربطاً أسهل عبر وارسو إلى الرياض.
فيما قال الرئيس التنفيذي لخطوط لوت الجوية البولندية ورئيس مجلس إدارتها ميشال فيجول: "إن هذا التدشين يمثل إحدى الإضافات النوعية لشركته كونه يربط العاصمة البولندية وارسو بالرياض، العاصمة الأبرز إقليمياً في الوقت الراهن على مختلف المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية.
وكشفت مطارات الرياض أنه وفقاً للاتفاق المبرم مع الخطوط الجوية البولندية (LOT Polish Airlines) سيسيّر الناقل الجوي ثلاث رحلات أسبوعية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH) إلى مطار وارسو شوبان (WAW) والعكس، وذلك اعتباراً من 4 يونيو الجاري، حيث ستستخدم الشركة الناقلة لهذا الغرض ناقلات من طراز بوينغ 737 MAX 8.