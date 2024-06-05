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شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزير الحج والعمرة يستعرض استعدادات استقبال الحجاج في مؤتمر صحفي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يُعقد غدًا الخميس، المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.
ويتطرق الدكتور الربيعة، خلاله إلى التسهيلات المقدمة للحجاج لموسم حج هذا العام 1445هـ.
كما سيجيب وزير الحج والعمرة على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.
ويتطرق الدكتور الربيعة، خلاله إلى التسهيلات المقدمة للحجاج لموسم حج هذا العام 1445هـ.
استقبال ضيوف الرحمنويستعرض وزير الحج والعمرة، خلال المؤتمر الجاهزية والاستعداد المبكر لاستقبال ضيوف الرحمن، والتطورات والمستجدات في وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الشركاء في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.
كما سيجيب وزير الحج والعمرة على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.