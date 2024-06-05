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غدًا.. وزير الحج والعمرة يستعرض استعدادات استقبال الحجاج في مؤتمر صحفي

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الدمام - شريف احمد - يُعقد غدًا الخميس، المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.
ويتطرق الدكتور الربيعة، خلاله إلى التسهيلات المقدمة للحجاج لموسم حج هذا العام 1445هـ.

استقبال ضيوف الرحمن

ويستعرض وزير الحج والعمرة، خلال المؤتمر الجاهزية والاستعداد المبكر لاستقبال ضيوف الرحمن، والتطورات والمستجدات في وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الشركاء في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.
كما سيجيب وزير الحج والعمرة على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات على الهواء مباشرة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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