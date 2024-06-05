اللجنة الشرعية بنادي الإبل تبدأ اجتماعات الدورة الثانية

وقد تحدث بن حثلين في بداية الجلسة مرحباً برئيس اللجنة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وبأصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة، وموجهاً شكره لهم على جهودهم في الدورة الأولى خلال العام الماضي، وما أصدرته اللجنة خلال الدورة السابقة من بيانات في مجال الإبل نتج عنها عدداً من التوصيات المهمة الموجهة لِلمُلاّك، والجمهور، والمعنيين.
وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة نادي الإبل على بذل مزيد من الجهد في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت اللجنة من أجلها، بعد ذلك استكملت اللجنة أعمالها وفق جدولها المقرر.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الاستشارية الشرعية في نادي الإبل تضم نخبة من أهل العلم، والاختصاص في المجال الشرعي، ومن المستشارين المختصين في الإبل وشؤونها؛ وذلك بهدف تلبية حاجة القطاع، وتحقيق مستهدفاته في هذا المجال.
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