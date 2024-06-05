شكرا لمتابعة خبر عن العثور على جثمان المواطن هتان شطا.. والداخلية المصرية: لا شبهة جنائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد شقيق المفقود هتان شطا إنه تم العثور على أخيه بعد أن توفاه الله، وذلك بعد عدة أسابيع على اختفائه بالقاهرة.

وقدم شقيق هتان شطا الشكر للجهات الأمنية في مصر ولسفارة المملكة في القاهرة على جهودهم التي أسفرت في العثور على جثمان شقيقه.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بيانا اليوم أكدت فيه العثور على جثمان المواطن هتان شطا، وذلك بعد مباشرتهم لبلاغ تغيب قدمه أسرة أحد شطا بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركاً كافة متعلقاته الشخصية .

وأضافت الوزارة أن جهود البحث أسفر عن العثور على جثمان المتغيب، كما أكدت التحريات والفحوص الطبية عن عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته والتى جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحاطة شقيق المتوفى وسفارة المملكة في مصر بتفاصيل إجراءات البحث .