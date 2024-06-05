بيان من السفارة السعودية في مصر بشأن ملابسات وفاة المواطن "هتان شطا " في القاهرة

صحيفة الخليج 365: أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بياناً، بشأن ملابسات وفاة المواطن السعودي هتان شطا في القاهرة.

وقالت السفارة في بيانها :"إشارة إلى واقعة إختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، تفيد السفارة أنها تلقت بلاغاً من السلطات المصرية تفيد فيه بالعثور على جثة يعتقد أنها تعود للمواطن المفقود".

وأضافت:"تم أخذ عينة (DNA) للتأكد من حالة الاشتباه، وقد جاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا - رحمه الله- مع عدم وجود شبه جنائية لوفاته."

وتابعت :"تتقدم السفارة بأحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية، على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات هذه الواقعة."