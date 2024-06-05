اخبار السعوديه

الداخلية المصرية تحسم الجدل بشأن سبب وفاة المواطن "هتان شطا" في مصر

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صحيفة الخليج 365 : حسمت وزارة الداخلية المصرية سبب وفاة المواطن السعودي هتان شطا في مصر.

وقالت الداخلية في بيان لها :"بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركاً كافة متعلقاته الشخصية، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب".

وأضافت :"أكدت التحريات والفحوص الطبية عدم وجود شبهة جنائية جراء وفاته، والتى جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية."

وتابعت :"تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث."

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MO Nasa

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