شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالقاهرة: لا شبهة جنائية في وفاة هتان شطا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أنه لا شبهة جنائية في وفاة المواطن هتان شتا، الذي عُثر على جثمانه في القاهرة بعد اختفائه خلال شهر أبريل الماضي.

وجاء في بيان السفارة عبر حسابها على منصة إكس: "إشارة إلى واقعة إختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، تفيد السفارة بأنها تلقت بلاغًا من السلطات المصرية تفيد فيه بالعثور على جثة يُعتقد أنها تعود للمواطن المفقود".

وأضافت: "على أثر ذلك أُخذت عينة DNA للتأكد من حالة الاشتباه، وجاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا مع عدم وجود شبه جنائية لوفاته".



عزاء لأسرة الفقيد

وتابع البيان: "تتقدم السفارة بأحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية، على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات هذه الواقعة".

