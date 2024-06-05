شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ أحمد بلعوص: الرئاسة تقدم خدماتها وفق معايير الجودة لخدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح فضيلة الأمين العام لشؤون الحج والعمرة والزيارة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن محمد بلعوص:أن الرئاسة العامة وبتوجيه كريم من القيادة الحكيمة تتشرف بأن تكون من الجهات المباشرة لخدمة الحجاج التي تأتلف أعمالها في منظومة واحدة ضمن الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة لضيوف الرحمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -يحفظهما الله-.

وبين الأمين العام بالرئاسة: أن الرئاسة العامة وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند؛ تقدم خدمات وفق معايير الجودة عبر برنامج وخطة عملها لخدمة ضيوف الرحمن في الحج لهذا العام 1445هـ، حيث راعت جميع متطلبات واحتياجات ضيوف الرحمن التوعوية والميدانية، مستنيرة برؤية المملكة 2030، في عنايتها ورعايتها بضيوف الرحمن وخدمتهم على أكمل وجه،

وأردف فضيلته :لقد استكملت الرئاسة العامة جاهزيتها لخدمة الحجاج عبر (50) مركزاً ونقطة ميدانية توعوية في (7) مناطق يمر خلالها ضيوف الرحمن وهي منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنفذ الدخول البري في البطحاء وسلوى والربع الخالي وجسر الملك فهد بالشرقية، ومنفذ الوديعة بنجران، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالجوف والقصيم، وخصصت 3,000,000 بطاقة تعريفية تضم الرقم الموحد لمقدم الخدمة، و(400) وسيلة توعوية و (50) جهاز بث ثابت ومتنقل لخدمة التوعية التفاعلية المستدامة، و(3) وسائل توعوية متنقلة لتسهم كافة الخدمات في تعظيم مناسك الحج في نفوس ضيوف الرحمن، وتمكنهم من أداء مناسكهم وفق المنهج الشرعي.

كما بين فضيلته: أن الرئاسة العامة استثمرت الشراكات مع الجهات ذات الصلة باستقبال الحجاج بتفعيل منصاتها وخدماتها التقنية في (5) مطارات دولية و (3) محطات بقطار الحرمين، و (3) مواقع في محيط التوسعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، كما كلفت لتنفيذ خطة الحج ما يقارب (800) موظفاً ميدانياً وإدارياً ومترجماً من ذوي الكفاءة والخبرة العالية، بالإضافة لتقديم محتوى توعوي يتجاوز (1300) مادة مقروءة ومسموعة ومرئية، ومترجم إلى (15) لغة عالمية، ومنظومة متكاملة من الخدمات التقنية والمشاريع الرقمية والمبادرات والشراكات النوعية بلغت (17) خدمة ومشروع ومبادرة، كتطبيق مبرور بنظامي التشغيل ومنصة الحج والعمرة والزيارة، والمنصة التفاعلية الرقمية، وتقنية الواقع المعزز 3D ، وتقنية QR CODE وتقنية CHAT BOT ، وتقنية Wi Fi ، وتقنية NFC ، والخرائط التفاعلية، ومبادرة شواهد، ومبادرة تجويد، ومبادرة تمكين المؤهلين من منسوبيها للعمل في الترجمة ولغة الإشارة لخدمة الحجاج غير الناطقين بالعربية، ومشروع تشغيل المركز الميداني التوعوي في الأبواء بالطاقة الشمسية.