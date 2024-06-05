شكرا لمتابعة خبر عن اتفاقية تعاون بين جمعية البن برجال ألمع والشركة السعودية للقهوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقّعت جمعية البن بمحافظة رجال ألمع والشركة السعودية للقهوة ، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال البن وتطوير الخبرات المتعلقة بزراعته ، بما يسهم في الارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات مستدامة لتكون علامة تجارية وطنية منافسة .

وتسهم الاتفاقية في تسهيل العمليات المتبادلة بين الطرفين مثل تنظيم دورات تعليمية من الشركة السعودية للقهوة في محافظة رجال ألمع والتي تستهدف تدريب وصقل المواهب في مجال زراعة البن، وتحميصه وتسويقه وبيعه ، إضافة إلى مساعدة الأفراد على تحقيق التميّز في مسيرتهم المهنية، والمساهمة في تقدم ونموّ هذه الصناعة .

كما تهدف الاتفاقية إلى إطلاق عدد من المبادرات مثل مبادرة تمكين المزارعين وذلك من خلال تنمية الكوادر الوطنية وتطوير الخبرات المحلية في زراعة البن من خلال الاستفادة من البرامج والمراكز التدريبية الداخلية والدولية ، إضافة إلى إقامة مسابقة أفضل محصول وذلك من أجل خلق روح التنافس بين المزارعين للاهتمام بالمحاصيل والعمل على إنتاج أفضل وأجود المحاصيل .