شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يتفقد مشروعات بيشة ويبارك صلح القوباء.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، محافظة بيشة، ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة ومراكزها، حيث تفقد المشروعات التنموية بالمحافظة، والتقى بالقيادات الأمنية وعددًا من الأهالي.

وجرى خلال الزيارة:

– مباركة سمو أمير منطقة عسير الصلح القبلي بمركز القوباء، بعد أن أنهى سموه الخلاف الذي دام 13 عاماً.

– ترأس اجتماع المشهد الحضري بمقر ضيافة البلدية حيث اطلع على خريطة المشهد الحضري والمشروعات البلدية القائمة ببيشة منها:

-مشروع تطوير وسط المدينة.

-مشروع تطوير عدد من الطرق والحدائق والمخططات، شملت:

*مشروعات سفلتة وإنارة

*مشروعات الصيانة والتجميل

*مشروعات معالجة التشوه.

*مشروعات صيانة وتطهير وتهذيب مجرى الوادي.

– ناقش تطوير أعمال سد الملك فهد تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنها:

-توريد وتركيب مصاعد السد.

-ترميم الفلل السكنية.

-توريد وتركيب أجهزة الرصد والمتابعة.

-عمليات التشغيل والصيانة والنظافة.

– افتتح المركز الحضاري منيبًا أبناء شهداء الواجب لافتتاحه، ليكون وجهةً ومُجمعًا حضارياً واجتماعيًا في المحافظة، إذ تم إنشاؤه بأحدث المواصفات المعمارية.

– ناقش الفرص الاستثمارية في المحافظة خلال اجتماعه برواد الأعمال ورؤساء البلديات في الغرفة التجارية، حيث بلغ إجمالي أعداد العقود الاستثمارية المعتمدة أكثر من 200 عقد، بقيمة تجاوزت 5 ملايين ريال سعودي،

-وشملت الفرص:

-مشروع الصناعية الجديدة.

-أنشطة الدعاية والإعلانات

وعددًا من الفرص الاستثمارية المؤقتة.

▪️تكريم:

– كرّم 71 طالبًا وطالبة متميزين بمدارس بيشة في اختبارات قياس ومنافس وبرامج، ومنافسات الأنشطة الطلابية على مستوى المملكة للعام الدراسي 1445هـ .

– ⁠وكرّم العاملين في مبادرات أجاويد2 من محافظة بيشة والتي انطلقت في المنطقة شهر رمضان الماضي.