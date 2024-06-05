شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيريه العراقي والكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق د. فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون في العديد من المجالات.كما تطرق الوزراء إلى أهمية تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية د. سعود الساطي.