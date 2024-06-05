شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الجاسر يقف على جاهزية منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر، جولة تفقدية اليوم الأربعاء في منطقة مكة المكرمة، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج.

وشملت الجولة افتتاح وتدشين مجموعة من التقنيات الحديثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، استُهلت بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تفقد خلالها مركز العمليات والعمليات التشغيلية للمطار، بالإضافة إلى محطة حافلات النقل العام، ومواقف الأجرة العامة، ومحطة قطار الحرمين السريع.

بالإضافة إلى زيارة المركز الإعلامي بمجمع صالات الحج والعمرة، وميناء جدة الإسلامي، كما زار مركز الضبط الأمني في النوارية.

تدشين تقنيات حديثة

ودشن وزير النقل خلال زيارته لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، عددًا من التقنيات الحديثة، منها مركز القيادة والسيطرة بميناء جدة الإسلامي، وغرفة التحكم المتنقلة التي تسهم في رفع الامتثال بالأنظمة والاشتراطات، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

بالإضافة إلى تطبيق الأجرة الذي يسهم في توفير وسائل نقل متعددة بمركبات حديثة مجهزة بأفضل الخدمات، وتتضمن وسائل دفع متعددة تشمل الدفع الإلكتروني، وأيضًا تقنية سيارة الرصد الآلي التي تصل دقتها في تحديد نوع المركبة إلى 99%.

وأخيرًا تقنية الفحص الفني على جانب الطريق عبر محطات متنقلة تسهم في فحص المركبات بسرعة ودقة، ويأتي ذلك في إطار تبني التقنيات الحديثة وتطبيقها لرفع كفاءة الخدمات، وإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام.

رصد تساقط الصخور

كما أطلق الجاسر تجربة نظام رصد تساقط الصخور على عقبة الهدا، عبر عدد من الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويعمل النظام على إغلاق العقبة فور رصد أي تحرك للصخور خلال 60 ثانية.

وتأتي هذه التجربة في إطار حرص منظومة النقل والخدمات اللوجستية على رفع مستوى سلامة ضيوف الرحمن في أثناء تنقلهم للمشاعر المقدسة.

الاستعداد لموسم الحج

ورأس م. صالح الجاسر الاجتماع الحادي عشر للجنة الإشرافية، ضمن إطار الاستعدادات المكثفة والتجهيزات التي تعمل عليها منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعدادا لموسم حج هذا العام.

وتأتي هذه الجولة التفقدية لليوم الأول، وسيختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية الجولة في يومها الثاني غدًا الخميس، متضمنة لقاء إعلاميًا لقيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، لاستعراض أبرز الاستعدادات والكشف عن التقنيات الحديثة التي تستخدم لأول مرة في حج هذا العام.

