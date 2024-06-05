800 كشاف تقني يتطوعون في الحج

كشف مدير عام الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله الدحيلان، لـ« دوت الخليج »، مساهمة المؤسسة بإجمالي 800 متدرب ومتدربة في عدد من البرامج التطوعية الكشفية لموسم حج هذا العام 1445هـ، وذلك بإشراف الإدارة العامة للأنشطة في المجالين «الكشفي، والتطوعي»، وقد باشر المتطوعون والمتطوعات أعمالهم في مختلف المواقع. وأبان الدحيلان أن 320 جوالًا وكشافًا وقائدًا في معسكرات الخدمة العامة بالحج، بواقع 20 فرقة جوالة وكشافة، و80 مرشدة وقائدة، يمثلن 5 فرق كشفية نسائية للمساندة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن، ومساعدة وإرشاد التائهين في عدد من المراكز الإرشادية والمساندة مع عدة وزارت، و140 مشاركا من متطوعي ومتطوعات برنامج «عون» التقني، بفرق تطوعية، وهو عبارة عن خدمات متنوعة يقدمها المتطوعون لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، و260 متطوعًا تقنيًا في مبادرة «الطريق إلى مكة» خلال أشهر الحج في المنافذ الحدودية والمدن للقادمين عبر الطرق البرية ضمن برنامج تقني العطاء.



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