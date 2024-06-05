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معالجة التشوه البصري بالطائف

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نفّذت أمانة الطائف أعمال كشط وإعادة سفلتة في عدد من المواقع بالمحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة مستوى الطرق الداخلية، وشملت الأعمال المنفذة السفلتة وصيانة الطرقات والأرصفة ودهانات خطوط الطرق، ضمن خطتها الهادفة إلى تطوير أداء بعض الطرق، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وجرى خلال الفترة الماضية معالجة طبقات الرصف الإسفلتية وحفر الشوارع بعد رصفها، حسب خطتها لعام 2024م، وذلك امتدادًا لمواصلة أعمال المشروعات ذات الأولوية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة ودعم المظهر الحضاري للمدينة، وتعزيز الشبكة القائمة من الطرق بما يخدم السالكين عليها، حرصًا من الأمانة على تنفيذ أعمال السفلتة، وجميع المشروعات البلدية وفق المواصفات والخطط المعتمدة، وفي إطار الجدول الزمني المحدد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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