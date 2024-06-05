معالجة التشوه البصري بالطائف

وجرى خلال الفترة الماضية معالجة طبقات الرصف الإسفلتية وحفر الشوارع بعد رصفها، حسب خطتها لعام 2024م، وذلك امتدادًا لمواصلة أعمال المشروعات ذات الأولوية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة ودعم المظهر الحضاري للمدينة، وتعزيز الشبكة القائمة من الطرق بما يخدم السالكين عليها، حرصًا من الأمانة على تنفيذ أعمال السفلتة، وجميع المشروعات البلدية وفق المواصفات والخطط المعتمدة، وفي إطار الجدول الزمني المحدد.
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