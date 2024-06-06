الصحة العالمية تعلن تسجيل أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور "H5N2"

ترجمة حصرية: أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل حالة وفاة مؤكدة لعدوى بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور من النوع A (H5N2) تم اكتشافها لدى أحد سكان ولاية مكسيكو، والذي تم نقله إلى المستشفى في مدينة مكسيكو.

وأوضحت الصحة العالمية، أن هذه هي أول حالة إصابة بشرية مؤكدة مختبريًا بفيروس إنفلونزا الطيور من النوع A (H5N2) يتم الإبلاغ عنها عالميًا، وأول إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من النوع H5 لشخص يتم الإبلاغ عنها في المكسيك.

وقالت في بيانها :"على الرغم من أن مصدر التعرض للفيروس في هذه الحالة غير معروف حاليًا، فقد تم الإبلاغ عن فيروسات من النوع A (H5N2) في الدواجن في المكسيك. "

وأضافت :"وفقًا للوائح الصحية الدولية (2005)، فإن العدوى البشرية الناجمة عن نوع فرعي جديد من فيروس الإنفلونزا من النوع A هي حدث يحتمل أن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة ويجب إخطار منظمة الصحة العالمية به."

واختتمت :"بناءً على المعلومات المتاحة، تقدر منظمة الصحة العالمية الخطر الحالي الذي يشكله هذا الفيروس على عامة السكان بأنه منخفض."