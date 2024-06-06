استفادة 17 ألف أم من برامج «الوالدية الفعالة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏رعت حرم أمير منطقة الرياض نورة بنت محمد، أمس الأول، الحفل الختامي لبرنامج الوالدية الفعالة تثقيف الأم والطفل، في دورته الـ13 وتكريم القائمين عليه.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة، الجوهرة بنت فهد، خلال كلمتها في الحفل أن البرنامج تمكن من الوصول إلى 17،402 أم و5.053 طفلا في المملكة حتى نهاية 2023، في مختلف مناطق المملكة، وجاء الاحتفال بإتمام 3.927 أما و622 طفلا للبرنامج، ليصبح عدد الأمهات المستفيدات من البرنامج حتى الآن 21.329 أما و5.675 طفلا. كما تم البدء في تطبيق نسخة البرنامج للآباء منذ العام الماضي، إذ التحق بالبرنامج 149 أبا، ونحتفل اليوم بإتمام 335 أبا للبرنامج، ليصبح العدد الإجمالي للآباء المستفيدين من البرنامج 484 أبا.

بعدها، دشنت الدورة الـ14 لـ2024-2025 من برنامج الوالدية الفعالة تثقيف الأم والطفل؛ الذي يهدف إلى تمكين الأمهات والمعنيات برعاية الأطفال، من أجل أدوارهن بشكل أكثر فعالية، وتحسين مستوى العلاقات وزيادة الروابط وخفض مستوى العنف داخل الأسرة، ودعم الأم لتفعيل قدرتها على خدمة أسرتها ومجتمعها، وصولا إلى اكتساب الطفل المهارات المعرفية الأساسية التي تسبق دخوله للمدرسة.

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