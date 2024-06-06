شكرا لقرائتكم خبر تطبيق الجزاءات على 369 مخالفة بلدية بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما رصد نحو 369 مخالفة بلدية طبقت فيها لائحة الجزاءات، كثفت أمانة منطقة الباحة جولاتها الرقابية على المحلات والمنشآت التجارية والصحية بالمنطقة، ضمن خطتها الاستباقية لاستعدادات عيد الأضحى للعام الحالي، وذلك حرصا على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وعلى سلامة الغذاء والصحة العامة.

وهدفت الجولات الرقابية إلى توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية الاشتراطات الصحية، ومدى التزامها بالاشتراطات البلدية، إلى جانب صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل والتزيين النسائية. فيما تواصل الأمانة جهودها في أعمال الإصحاح البيئي، عبر أعمال التعقيم والتطهير والغسيل والنظافة اليومية، وذلك ضمن خطة عمل متكاملة استعدادا للعيد.

ونفذت الأمانة 3077 ألف جولة رقابية، في مدينة الباحة ومختلف محافظات المنطقة خلال مايو الماضي، نتج عنها رصد 369 مخالفة، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات في حق المخالفين.

وتواصل أمانة الباحة تطبيق خطتها ضمن استعدادها لعيد الأضحى المبارك، بتهيئة مختلف المواقع الخدمية للاحتفال بالعيد السعيد، في المنشآت التجارية والغذائية، والأسواق، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع.

أهداف الجولات