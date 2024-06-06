شكرا لقرائتكم خبر تطبيق الجزاءات على 369 مخالفة بلدية بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهدفت الجولات الرقابية إلى توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية الاشتراطات الصحية، ومدى التزامها بالاشتراطات البلدية، إلى جانب صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل والتزيين النسائية. فيما تواصل الأمانة جهودها في أعمال الإصحاح البيئي، عبر أعمال التعقيم والتطهير والغسيل والنظافة اليومية، وذلك ضمن خطة عمل متكاملة استعدادا للعيد.
ونفذت الأمانة 3077 ألف جولة رقابية، في مدينة الباحة ومختلف محافظات المنطقة خلال مايو الماضي، نتج عنها رصد 369 مخالفة، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات في حق المخالفين.
وتواصل أمانة الباحة تطبيق خطتها ضمن استعدادها لعيد الأضحى المبارك، بتهيئة مختلف المواقع الخدمية للاحتفال بالعيد السعيد، في المنشآت التجارية والغذائية، والأسواق، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع.
أهداف الجولات
- توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.
- استيفاء المنشآت الغذائية الاشتراطات الصحية.
- مدى التزامها بالاشتراطات البلدية.
- مراقبة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل.
- التعقيم والتطهير والغسيل والنظافة اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق الجزاءات على 369 مخالفة بلدية بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.