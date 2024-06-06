إزالة 365 ألف م3 من مخلفات البناء بالشرقية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفصحت أمانة المنطقة الشرقية عن جهودها لأعمال تحسين المشهد الحضري بالمنطقة خلال مايو الماضي، والتي تضمنت إصلاح 2.899.170 مترا مربعا من الحدائق والمسطحات الخضراء، وتنسيق وزراعة 671.705 من الأشجار والورود، وإزالة 365.251 م3 من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى دهان 78.530 مترا طوليا من الأرصفة، ومعالجة وضع 72.951 حاوية نظافة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفصحت أمانة المنطقة الشرقية عن جهودها لأعمال تحسين المشهد الحضري بالمنطقة خلال مايو الماضي، والتي تضمنت إصلاح 2.899.170 مترا مربعا من الحدائق والمسطحات الخضراء، وتنسيق وزراعة 671.705 من الأشجار والورود، وإزالة 365.251 م3 من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى دهان 78.530 مترا طوليا من الأرصفة، ومعالجة وضع 72.951 حاوية نظافة. كما تضمنت الأعمال، إصلاح 51.342 مترا مربعا من حفر الشوارع، وإصلاح 26.520 مترا مربعا من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإزالة 3.390 م2 من الكتابات المشوهة، وإزالة 1.669 من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح 776 عمود إنارة متهالك، وإزالة 614 من الألواح الدعائية المخالفة، وإصلاح 341 من الألواح الإرشادية، إلى جانب معالجة وضع 276 من الباعة الجائلين المخالفين، وإصلاح 122 من محولات الكهرباء، وإزالة 100 سيارة تالفة ومهملة، وإزالة 83 مظلة وهنجرا مخالفا داخل الأحياء، وإزالة 46 حوشا واستراحة ومخيما.

جاء ذلك، خلال اجتماع برنامج وخطة تحسين المشهد الحضري برئاسة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بحضور الوكلاء ورؤساء البلديات، وذلك بمقر الأمانة.

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