شكرا لقرائتكم خبر محمية الإمام تركي: البيئة تواجه خطر التصحر والجفاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية «يوم البيئة العالمي» لـ2024، الذي يقام تحت شعار «أرضنا مستقبلنا»، وذلك خلال منصاتها الإعلامية.

وأِشارت إلى أن البيئة بتنوع مخلوقاتها تواجه خطر التصحر والجفاف، وتزداد تدهورا بإهمالها، إذ يمنع قطع الأشجار من استمرارها، ويدمر الرعي الجائر موائلها، ويحارب رمي المخلفات تنوعها، مشددة على أهمية رعايتها والمحافظة عليها تحت شعار «أرضنا مستقبلنا».

يذكر، أن إنشاء المحميات الطبيعية خطوة مهمة، إذ تكمن أهمية المحميات في الحفاظ على طبيعة الأرض والكائنات الفطرية التي تعيش عليها، وإقامة برامج تأهيلية للبيئات المتضررة، مثل إعادة التشجير وتوطين الكائنات الفطرية المنقرضة بكل أشكالها، لتكمل دائرة التوازن البيئي وتكمل الطبيعة مسيرتها دون تدخل الإنسان.

تأتي مشاركة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، إيمانا منها بأهمية التوعية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الجميع، والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستدامة ‏البيئية وفق رؤية المملكة 2030.