عشرات الكفاءات الوطنية تتطوع للعمل في الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخرط عشرات من المتطوعين للعمل في الحرمين، بعد فتح رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي باب العمل التطوعي أخيرا، وإتاحة الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين، واستقطاب المتطوعين، واستثمار المواهب والكفاءات الوطنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي. وأوضح المشرف على الشؤون القانونية والحوكمة والعمل التطوعي بالرئاسة منصور المطرفي، أن مشروع العمل التطوعي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة، وتنمية المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والفئات المختلفة من الجنسين، والإسهام في تحقيق تلك المستهدفات، بالوصول إلى أكثر من مليون متطوع.

ويتاح في المسجد الحرام مجالات تطوعية عدة تعزز الثقافة التطوعية وأثرها في الفرد والمجتمع، وتراعي القيم الإسلامية والاجتماعية وعظمة المكان وشرف الخدمة، وتقوم المنظومة بتقديم خدمات مخصصة لرعاية شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي جُهزت لهم مصليات خاصة تتوافر داخلها جميع الخدمات. تتوافر في المسجد الحرام: خدمة الإرشاد المكاني والتوجيه والإرشاد.

حلقات الدروس.

فرص تطوعية في خدمة الترجمة واللغات.

خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام.

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