شكرا لقرائتكم خبر حظر التدخين والأكل في 27 ألف حافلة لنقل الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما حظرت التدخين والأكل على متنها حفاظا على البيئة، أكدت الهيئة العامة للنقل استعدادها لتيسير رحلة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر تهيئة 27 ألف حافلة لخدمة الحجاج.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحافلات تشمل 3,500 حافلة مخصصة لنقل الحجاج من وإلى المسجد الحرام، عبر 16 مسارا و11 موقفا ومحطة، إضافة إلى تهيئة 355 حافلة لخدمة النقل العام داخل مكة المكرمة، وكذلك 27 حافلة داخل المدينة المنورة، لضمان توفير خدمة نقل شاملة وفعالة، تلبي احتياجات ضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام.

ودعت الهيئة إلى أهمية الالتزام بالآداب العامة أثناء ركوب الحافلات، إذ يحظر التدخين والأكل داخل الحافلة للحفاظ على بيئة نظيفة ومريحة لجميع الركاب، إضافة إلى عدم النوم في الأماكن غير المخصصة، والحفاظ على خصوصية وراحة الجميع، خلال تجنب التحدث بصوت مرتفع على الهاتف.

وأكدت الهيئة ضمانها حقوق المستفيدين داخل الحافلات، والتي تشمل: التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل، وحفاظه على خصوصية الركاب، إضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلة بكل سهولة، وتوفير كل ما يلزم لهم. كما تضمن الهيئة الحق في تعويض الركاب عند تأخر الرحلة لأكثر من ساعة، في الرحلات التي تزيد مدتها على 3 ساعات، إذ يتلقى الركاب الوجبات والمرطبات بشكل مجاني في هذه الحالة، إضافة إلى توفير رقم للتواصل وتقديم البلاغات.

حافلات نقل الحجاج