مركز لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في المشاعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصحة فهد الجلاجل المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بالمشاعر المقدسة.وتفقد خلال جولات شاملة على خدمات المنظومة الصحية في المشاعر المقدسة، حيث زار تجمع مكة الصحي، ومنشآت الرعاية الصحية بمشعري عرفات ومنى بمكة المكرمة، ومقر هيئة الهلال الأحمر، وذلك حرصا على توفير أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في موسم الحج.

وبدأ الجلاجل جولته بزيارة مستشفى شرق عرفات، حيث اطلع على سير العمل في عدد من أقسام المستشفى، إضافة إلى زيارة مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى نمرة، والمستشفى الميداني، ومركز الخدمات الطبية الشرعية بالمعيصم، ومقر نوبكو والأرضيات المرنة، والطلاء الخافض للحرارة في عرفة، والمرحلة الأولى من مشروع تطوير مسار المشاة بمزدلفة، من تنفيذ الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وشملت الزيارة تدشين المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في المشاعر المقدسة، والاطلاع على جاهزية المنشآت الصحية بمشعر منى بزيارته مستشفى منى الوادي بمشعر منى، ومستشفى منى الطوارئ. كما شملت الزيارة تفقد عدد من منشآت القطاع الخاص.

الزيارة شملت: