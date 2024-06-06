شكرا لقرائتكم خبر نقل ترددي للكبار وذوي الإعاقة لحظة وصولهم للحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أولت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اهتمامها الكبير بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ورعايتهم وتقديم سبل الراحة لهم، منذ وصولهم إلى البيت الحرام، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، وحتى مغادرتهم إلى بلادهم.

وتوفر الهيئة نقلا تردديا للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لحظة وصولهم إلى المسجد الحرام، وهي عربات قولف ترددية موجودة في الساحات الشرقية للمسجد الحرام، يستطيع القاصد الاستفادة منها عبر نقله من وإلى أبواب المسجد الحرام.

وأتاحت الهيئة خدمة العربات الكهربائية لأداء المناسك عبر تطبيق تنقل، خلال إمكان حجز العربة الكهربائية، مع إمكان الوصول إليها عبر نقاط عدة، منها مدخل جسر المروة باب 25 مدخل سلم الأرقم، وباب 16 ومدخل جسر أجياد، وباب 5 مدخل جسر الشبيكة، وباب 66 مدخل سلم أجياد الكهربائي، باب 5 ، إضافة إلى توفير العربات اليدوية في موقعين، هما: مدخل الساحة الشرقية باب السلام 19، ومدخل الساحة الغربية جسر أجياد.

وسخرت الهيئة دافعين للعربات يقدمون هذه الخدمة تطوعا بلا مقابل لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في موقعين: عند مدخل أجياد من الداخل للدور الأرضي، والذي يخدم المعتمرين والحجاج في المطاف الأرضي، وعند الصفا الدور الثاني ويخدم المعتمرين في المسعى.

وخصص لدخول العربات اليدوية مسارات رئيسة، هي: جسر أجياد وهو جسر يقع في الساحة الغربية يؤدي إلى الدور الأول من المطاف، وعبر جسر الشبيكة جوار باب 64.

حجز العربة الكهربائية

مدخل جسر المروة باب 25

مدخل سلم الأرقم باب 16

مدخل جسر أجياد باب 5

مدخل جسر الشبيكة باب 66

مدخل سلم أجياد الكهربائي باب 5

توفير العربات اليدوية