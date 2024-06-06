شكرا لقرائتكم خبر قبول 6400 كادر صحي لبرامج البورد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات لـ2024، وذلك عبر بوابة المفاضلة والقبول الالكترونية «Matching System» في الموقع الالكتروني للهيئة.

وأوضحت أن عدد المقبولين لهذا العام تجاوز 6400 في تخصصات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها 57 برنامجا تدريبيا، موزعة على 96 مركزا تدريبيا.

ودعت الهيئة المقبولين إلى الاطلاع على الجدول الزمني للتقديم والقبول على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسديد الرسوم سيكون في 10 يوليو 2024، على أن يكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل في 31 يوليو 2024. بينما ستكون محطة انطلاق التدريب الفعلية في 1 أكتوبر 2024.