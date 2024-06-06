تخريج أول دفعة للصحافة الرقمية بجامعة نورة

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- بواسطة أيمن الوشواش - احتفت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس، بتخريج أول دفعة من طالباتها الحاصلات على درجة البكالوريوس في برنامج الصحافة الرقمية للعام الجامعي 1445هـ، والبالغ عددهن 73 خريجة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس، بتخريج أول دفعة من طالباتها الحاصلات على درجة البكالوريوس في برنامج الصحافة الرقمية للعام الجامعي 1445هـ، والبالغ عددهن 73 خريجة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة. ويعد برنامج الصحافة الرقمية في جامعة الأميرة نورة، أحد البرامج النوعية المستحدثة، للإسهام في تقديم قيمة تنافسية من خلال إعداد إعلاميات متخصصات يتميزن بالكفاءة العلمية والمهارية، وتمكين المرأة السعودية من مواكبة المتغيرات في قطاع صناعة الإعلام، ورفع نسبة مشاركتها مواكبة لرؤية المملكة 2030.

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