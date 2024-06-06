تعزيز قدرات المبتعثين بأمريكا في مجالات التواصل الحضاري

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- بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت النسخة الخامسة من برنامج (جسور)، لتأهيل المبتعثين في مجالات التواصل الحضاري وبناء الصورة الذهنية عن الثقافة السعودية، وذلك بالتعاون مع الملحقية الثقافية بسفارة السعودية في واشنطن ومشروع (سلام) للتواصل الحضاري. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت النسخة الخامسة من برنامج (جسور)، لتأهيل المبتعثين في مجالات التواصل الحضاري وبناء الصورة الذهنية عن الثقافة السعودية، وذلك بالتعاون مع الملحقية الثقافية بسفارة السعودية في واشنطن ومشروع (سلام) للتواصل الحضاري. ويشارك في البرنامج - الذي يستمر 3 أيام - نخبة من المختصين والخبراء يقدمون مجموعة متنوعة من الأساليب والنماذج التدريبية للمبتعثين.

وأوضح مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية في الملحقية الدكتور عبدالعزيز التركي، أن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف وقدرات المبتعثين في التواصل الفعال، وتعزيز مهاراتهم في التعايش والتفاعل الإيجابي مع الثقافات المختلفة، إضافة إلى تعزيز وعي المشاركين بالدور الحضاري الرائد للمملكة على المستوى العالمي.

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