شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة تدعم الأسر المنتجة بموسم المعمول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس الأول فعالية «موسم المعمول 2024»، بالتعاون مع جمعية أم القرى الخيرية النسائية وبنك التنمية الاجتماعية، بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام 1445هـ.

وتهدف الفعالية إلى دعم الأسر المنتجة وحثهم على العمل والإنتاجية والإسهام في التسويق لمشاريعهم والحرص على جعلها مصدر رزق مستدام لهم.

وتعد استضافة غرفة مكة المكرمة للفعالية تفعيلا لدورها المحفز للأعمال وتعزيزا لمسيرتها في دعم المجتمع، كونها الرواق الرحيب لأصحاب المشاريع متناهية الصغر من الأسر الطموحة والأيدي المنتجة، بهدف تنمية بيئة الأعمال الاقتصادية عبر المساهمة في تطوير الأنشطة وتمثيلها أمام الجهات ذات العلاقة، وتوفير الفرص التنموية لهم.

ويتنافس 40 مشروعا متخصصا في المعمول على «مسابقة المعمول»، وتمت استضافة لجنة تحكيم من الطاهيات المحترفات في صناعة الحلويات لتقييم المشاريع، والتأهل للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى التي ستتيح لهم فرصة تسويق المشروع على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية أم القرى الخيرية النسائية.

وتستمر فعالية «موسم المعمول» التي شهدت حضورا كثيفا في يومها الأول، مدة 3 أيام بداية من الاثنين 3 يونيو وحتى 5 يونيو 2024، في المقر الرئيس للغرفة التجارية بمكة المكرمة.