شكرا لقرائتكم خبر روشن و«كسوة فرح» تسجلان رقما قياسيا جديدا للتبرع بالملابس في جينيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت مجموعة «روشن» - أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة -، في بادرة إنسانية ملهمة بالشراكة مع جمعية «كسوة فرح» الخيرية، في تحقيق رقم قياسي جديد للتبرع بالملابس ضمن موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

وشهدت حملة التبرع الأخيرة التي تزامنت مع رمضان المبارك، إقبالا منقطع النظر من أبناء المجتمع، حيث تجاوزت حصيلة التبرعات 1.5 مليون قطعة ملابس.

وبذل أكثر من 3500 متطوع من مختلف فئات المجتمع إضافة إلى منسوبي روشن جهودا كبيرة، حيث قدموا 70,000 ساعة عمل لجمع وترتيب جميع التبرعات خلال النصف الأول من هذا العام، لتسجل الحملة الأخيرة رقما قياسيا في جينيس لأكبر كمية ملابس يتم التبرع بها مرة واحدة.