شكرا لقرائتكم خبر روشن و«كسوة فرح» تسجلان رقما قياسيا جديدا للتبرع بالملابس في جينيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت مجموعة «روشن» - أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة -، في بادرة إنسانية ملهمة بالشراكة مع جمعية «كسوة فرح» الخيرية، في تحقيق رقم قياسي جديد للتبرع بالملابس ضمن موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.
وشهدت حملة التبرع الأخيرة التي تزامنت مع رمضان المبارك، إقبالا منقطع النظر من أبناء المجتمع، حيث تجاوزت حصيلة التبرعات 1.5 مليون قطعة ملابس.
وبذل أكثر من 3500 متطوع من مختلف فئات المجتمع إضافة إلى منسوبي روشن جهودا كبيرة، حيث قدموا 70,000 ساعة عمل لجمع وترتيب جميع التبرعات خلال النصف الأول من هذا العام، لتسجل الحملة الأخيرة رقما قياسيا في جينيس لأكبر كمية ملابس يتم التبرع بها مرة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر روشن و«كسوة فرح» تسجلان رقما قياسيا جديدا للتبرع بالملابس في جينيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.