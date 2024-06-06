إجراء أول عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد الجامعي في مركز القلب، التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أول عملية قلب مفتوح بنجاح باستخدام الروبوت الجراحي، وذلك بزرع 3 شرايين لمريض يبلغ من العمر 58 سنة يعاني ذبحة صدرية.

وتبين من القسطرة التشخيصية للقلب وجود تضيق شديد جديد في 3 شرايين، ولا يصلح له أي علاج سوى التدخل الجراحي، ويعاني أمراضا عدة، أهمها كسر بعظمة الرقبة، وانتفاخ رئوي مزمن إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول، وذلك بقيادة الدكتور فهد المخدوم استشاري جراحة القلب.

وتعد عمليات القلب المفتوح من العمليات الجراحية التي تتطلب دقة وحرفية عالية، ولذلك تم تطوير تقنية الروبوت الجراحي لتساعد على تنفيذ هذه العمليات بشكل أكثر دقة وفعالية، حيث يتيح الروبوت الجراحي للجراح إمكانية القيام بحركات دقيقة ومحكمة بفضل الذراع الروبوتي الدقيقة والتكنولوجيا المتقدمة المدمجة فيه، مما يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية ويزيد من نسبة نجاح العملية.