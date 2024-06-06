شكرا لقرائتكم البدء بتجربة نظام ذكي لرصد تساقط الصخور على عقبة الهدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للطرق، البدء في تجربة نظام ذكي لرصد تساقط الصخور على الطريق، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ويأتي ذلك في إطار جهودها في دعم التقنيات الحديثة في قطاع الطرق، ورفع مستوى السلامة على الطريق، والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

قد يهمّك أيضاً

رصد تساقط الصخور على عقبة الهدا

وأوضحت “هيئة الطرق”، أن عقبة الهدا بمحافظة الطائف شهدت تطبيق تجربة نظام رصد تساقط الصخور على الطريق، من خلال 6 كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي ترصد اللحظات الأولى للتساقط الصخري من المناطق الجبلية المحيطة بالطريق، وإرسال إشارات مباشرة لإغلاق الطريق، بحيث يمكن إغلاق بوابة دخول العقبة بعد 60 ثانية من رصد أي تحرك للصخور، مؤكدة أن النظام الجديد يمكن ربطه مع الجهات ذات العلاقة لإحاطتها فور رصد تساقط الصخور.

وأكدت عزمها في توسيع استخدام أحدث التقنيات والمعدات التي تسهم في تحقيق إستراتيجيتها في قطاع الطرق، والتي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف الهيئة إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة لمستوى عالمي سادس، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.