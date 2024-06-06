شكرا لقرائتكم كم مرة يحق لمستفيد حساب المواطن تقديم اعتراض مالي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعل برنامج حساب متابعات الخليج 365، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن تقديم الاعتراض المالي ومدى إمكانية تقديم أكثر من اعتراض.

حساب متابعات الخليج 365 والاعتراض المالي

وأجاب حساب متابعات الخليج 365، بقوله: “إنه يحق للمستفيد تقديم اعتراض مالي مرتين لكل دفعة”.

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هذا ويتيح برنامج حساب متابعات الخليج 365 للمستفيد الرئيسي إضافة التابعين من خلال التطبيق للاستفادة من الدعم حال توفر شروط الأهلية والاستحقاق.

إضافة التابع في تطبيق حساب متابعات الخليج 365

– الدخول إلى تطبيق حساب متابعات الخليج 365

– اختيار تبويب ملف المستفيد

– النقر على أيقونة التابعين

– يمكنك إضافة التابعين من خلال أيقونة إضافة تابعين أو من خلال أيقونة جلب التابعين من مركز المعلومات الوطني

‫الاستعلام عن الأهلية‬ في حساب متابعات الخليج 365

يمكن أيضاً للمستفيد الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال ما يلي:

* ‫الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب متابعات الخليج 365.

* ‫تسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم، وإدخال كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

* ‫أو تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

* ‫النقر على الخدمات الإلكترونية.

* ‫اختيار خدمة الاستعلام عن الأهلية في حساب متابعات الخليج 365.

* ‫إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم.

* ‫كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

* ‫النقر على أيقونة الاستعلام.‬

حالات توقف صرف حساب متابعات الخليج 365

يتساءل بعض المواطنين عن الأسباب التي يتوقف فيها صرف الدعم من برنامج حساب متابعات الخليج 365 حيث إن هناك بعض الأشخاص الذي توقف عنهم الدعم وذلك لعدة أسباب مثل عدم تحديث البيانات أو إدخال بعض البيانات الشخصية الخاطئة وغيرها من الأمور التي أعلن عنها حساب متابعات الخليج 365 ولم يتم الالتزام بها.