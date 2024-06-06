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المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الحج والعمرة غدًا

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شكرا لقرائتكم المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الحج والعمرة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يُعقد غدًا الخميس , المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، الذي يتطرق خلاله إلى التسهيلات المقدمة للحجاج لموسم حج هذا العام 1445هـ، واستعراض الجاهزية والاستعداد المبكر لاستقبال ضيوف الرحمن، والتطورات والمستجدات في وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الشركاء في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

كما سيجيب وزير الحج والعمرة على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات على الهواء مباشرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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