شكرا لقرائتكم موقف إنساني يجمع عبدالعزيز بن سلمان وموظفًا في الكهرباء: وين خوينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو، موقف إنساني جمع وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وموظفًا في شركة الكهرباء بمكة المكرمة.

وكان الموظف عمر اللحياني التقى وزير الطاقة عام 2020 على دراجته النارية في موسم الحج وطلب التصوير معه، والآن تذكره الوزير عبدالعزيز بن سلمان وطلب التصوير معه بعد مرور 4 أعوام، قائلًا: “وين خوينا”.

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جاء ذلك بحسب مقطع فيديو نشرته الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء.

تفقد المشاعر المقدسة

وفي وقت سابق اليوم، تفقّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية والمنتجات البترولية للمشاعر المقدسة في مكة المكرمة لموسم الحج 1445هـ.

وشملت الزيارة مرافق الطاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتم الاطلاع على مشاريع تعزيز الخدمات الكهربائية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وزيارة عدد من المواقع التي نفذت فيها الشركة السعودية للكهرباء عددًا من المحطات والمشروعات الحديثة لتعزيز الخدمة الكهربائية وموثوقيتها لضيوف بيت الله الحرام،