شكرا لقرائتكم سفارة السعودية لدى مصر: وفاة المواطن هتان شطا ولا شبهة جنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة المملكة لدى مصر أنها تلقت بلاغًا من السلطات المصرية تفيد بالعثور على جثة تعود للمواطن المفقود هتان بن غازي شطا في القاهرة.

لا شبهة جنائية في وفاة هتان شطا

وأوضحت السفارة عبر منصة إكس أنه تم أخذ عينة DNA للتأكد من حالة الاشتباه، وقد جاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا- رحمه الله- مع عدم وجود شبه جنائية لوفاته.

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وتقدمت السفارة بأحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد، سائلة الله- عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أعربت عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات هذه الواقعة.