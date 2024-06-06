شكرا لقرائتكم 8 مسالخ لخدمة أهالي الجوف خلال موسم الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف, جاهزية المسالخ التابعة للفرع لتقديم خدمات الذبح وتجهيز الأضاحي للمستفيدين خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ، واكتمال رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 30% لمقابلة زيادة الطلب على خدمات المسالخ خلال موسم الأضحى.

استقبال الذبائح

ونفذ مدير عام الفرع المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي اليوم جولة تفقدية على مسلخ سكاكا لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الذبائح خلال عيد الأضحى، وجاهزية المسالخ لتنفيذ الخطة التشغيلية وتخصيص الكوادر البيطرية والمراقبين والعاملين، لاستقبال وفحص وتجهيز الذبائح، وتقليص مدة الانتظار وضمان سلامة الذبيحة.

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8 مسالخ

يذكر أن منظومة المسالخ التابعة للفرع تضم 8 مسالخ هي: مسلخ محافظة دومة الجندل، أبو عجرم، ميقوع، طبرجل، الفياض، القريات، المسلخ المركزي بسكاكا ومسلخ صوير.