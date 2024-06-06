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خطوات استعراض البطاقة الجمركية عبر أبشر

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شكرا لقرائتكم خطوات استعراض البطاقة الجمركية عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أتاح الأمن العام خدمة استعراض البطاقة الجمركية عبر منصة أبشر.

وأوضح الأمن العام، عبر منصة إكس، أن استعراض البطاقة الجمركية يتيح للفرد الاطلاع على البطاقة الجمركية ومراجعة تفاصيلها إلكترونيًّا عبر أبشر بعد تجييرها للمستفيد.

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خطوات استعراض البطاقة الجمركية عبر أبشر

أما خطوات استعراض البطاقة الجمركية عبر أبشر فتكون من خلال اختيار خدماتي ثم خدمات ثم المرور وبعدها اختيار البطائق الجمركية.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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