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الرياض - محمد الوسيري - أتاح الأمن العام خدمة استعراض البطاقة الجمركية عبر منصة أبشر.

وأوضح الأمن العام، عبر منصة إكس، أن استعراض البطاقة الجمركية يتيح للفرد الاطلاع على البطاقة الجمركية ومراجعة تفاصيلها إلكترونيًّا عبر أبشر بعد تجييرها للمستفيد.

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خطوات استعراض البطاقة الجمركية عبر أبشر

أما خطوات استعراض البطاقة الجمركية عبر أبشر فتكون من خلال اختيار خدماتي ثم خدمات ثم المرور وبعدها اختيار البطائق الجمركية.