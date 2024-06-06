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شروط اختيار الأضحية

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الرياض - محمد الوسيري - استعرضت إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط اختيار الأضحية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

شروط اختيار الأضحية

وقال الإرشاد الزراعي عبر منصة إكس: إنه عند اختيار الأضحية؛ يجب التأكد من أن الحيوان يتنفس بشكل طبيعي ولا يعاني من النهجان أو السعال.

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كما شددت على ضرورة التأكد من أن كرش الحيوان غير ممتلئ، ويمكن ملاحظة ذلك عن طريق الضغط عليه من جانبيه، كما يجب عند اقتناء الأضحية في المنزل حتى يحين الموعد الشرعي للذبح يوصى برعايتها وإطعامها، مع مراعاة التخلص الصحي الآمن من مخلفاتها بعد الذبح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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