شكرا لقرائتكم أمانة الرياض تتيح تصريح ذبح الأضاحي إلكترونيًّا بخطوات ميسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة تصريح ذبح الأضاحي إلكترونيًا للذبح في المطابخ لعام 1445هـ لتهيئة المواقع القريبة في الأحياء، تعزيز التنمية الحضرية والبيئية، تطوير الخدمات البلدية الإلكترونية؛ خدمة للسكان والزوّار، ويحقق الأبعاد البيئية، الصحية، الحضرية، والتأكد من سلامة إجراءات ذبح الأضاحي.

تصريح ذبح الأضاحي إلكترونيًّا

ويأتي ذلك تعزيزاً لدور الأمانة في التنمية الحضرية، وخدمة السكان لتأهيل المواقع القريبة من الأحياء لذبح الأضاحي، وفق أعلى معايير الخدمات، وسهولة الحصول على التصريح عبر زيارة الرابط الآتي هنا، وإصداره إلكترونياً عبر خطوات واضحة، سهلة، في كل مكان، وهذه الخدمة امتداد لعمل الأمانة على رفع جودة الحياة.

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وتُكثف الأمانة رقابتها في المواسم؛ لضمان الامتثال، وتحسين تجربة المستفيدين، بإصدار خدمات إلكترونية، وفق خطة التحول الرقمي لإستراتيجية أمانة منطقة الرياض، وتعزيز التنمية الحضرية، البيئية.