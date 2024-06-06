شرط مهم لإضافة التابع في حساب المواطن

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الرياض - محمد الوسيري - أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لاستكمال عملية إضافة التابع لابد من تعبئة جميع البيانات المطلوبة من خلال أيقونة (بيانات عامة، بيانات العنوان الوطني).

إضافة التابع في حساب متابعات الخليج 365

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسارات بشأن إضافة التابع في حساب متابعات الخليج 365، مساء اليوم الأربعاء.

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تأثير التركيب العمري

ويتأثر دعم حساب متابعات الخليج 365 بالعديد من العوامل منها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والتركيب العمري للتابعين، حيث يتغير الدعم بتغير أي من تلك العوامل، وهو الأمر الذي يفسر التغير في قيمة المخصص الشهري الذي تحصل عليه الأسرة، ففي بعض الأحيان يحدث تناقص في المبلغ دون تغير في عدد الأفراد أو الدخل الشهري حيث يكون السبب هو التغير في عمر التابعين.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

رابط التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 وشروط الاستحقاق

بالنسبة لشروط الأهلية والتي يجب توفرها في المستفيد ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية مع بعض الاستثناءات المحددة من البرنامج.

ألا يكون مقيمًا خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا في العام السابق على تقديم الطلب.

توفر المستندات التي تثبت المعلومات التي تم تقديمها للمستفيدين.

ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع من الدعم سواء للأسر أو للمستقلين.

في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في السجلات الرسمية وتلك المسجلة في الجهات الحكومية يتم اعتماد البيانات الحكومية.

أما بالنسبة لشروط الاستحقاق فيتم تقدير مبلغ الدعم فيها بناء على العناصر التالية: