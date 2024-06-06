شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة إلكترونية لإرشاد قاصدي المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الاستفادة من الخريطة

الدمام - شريف احمد - وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، خريطة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية تفصيلية للمسجد النبوي.وتمكّن الخريطة قاصدي المسجد النبوي وضيوف الرحمن أثناء تواجدهم بالمسجد، من التعرف على مواقع الخدمات، كمدخل السلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه -رضي الله عنهما-.ومن أبرز المواقع التي تحويها الخريطة، موقع الروضة الشريفة ومدخلها، ومواقع ماء زمزم، وموقع توزيع العربات لذوي الاحتياجات الخاصة ومداخلهم، ومصلى الصم والبكم وأماكن السلالم الكهربائية، ومراكز الصحة والرعاية والخدمات بالمسجد النبوي,.كما تشمل اتجاه القبلة والاتجاهات الأربع والطرق المؤدية إلى المسجد النبوي.ودعت الهيئة الراغبين بالاستفادة من الخريطة الدخول عبر الرابط التالي: https://pbs.twimg.com/media/GPT7yR1XwAA9eAH?format=jpg&name=large .